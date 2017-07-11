Комитет муниципального заказа Барнаула разместил на сайте zakupki.gov.ru заказ на изготовление бланков на выборы в городскую думу. Цена вопроса — 310 тысяч рублей.

Объект закупки — "оказание услуг по изготовлению бланочной продукции на выборы депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва на 2017 год".

Начальная (максимальная) цена контракта — 310 тысяч 425 рублей. Финансирование будет из городского бюджета. Товар должен быть изготовлен к 10 августа 2017 года.

Так, например, один бланк протоколов УИК об итогах голосования оценивается в 3,68 рубля. Необходимо изготовить 1,2 тысяч штук.

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Одна увеличенная форма сводной таблицы окружных избирательных комиссий по муниципальному избирательному округу или одномандатному округу — 46,42 рублей. Таких требуется 180 штук.

Начальная цена бланка о досрочном голосовании — 0,48 р. за штуку. Их надо изготовить 12,5 тысяч штук. Цена бланка заявления о голосовании вне помещения — 0,41 р. Их будет заказано 10 тысяч штук.

Также в перечне товаров есть 4999 брошюр — Конституция РФ по цене 19,32 р./шт..

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Выборы в Барнаульскую городскую думу состоятся 10 сентября 2017 года. Будет открыт 251 избирательный участок. На 1 января 2017 года в краевой столице проживает 514 тысяч 935 избирателей. Жителям предстоит выбрать 40 депутатов.