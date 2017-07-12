Фото из архива СОЛО "Алтайлес"

В пятницу, 7 июля, в Ключевском районе сотрудники ООО "Лес Сервис" (входит в ЛХК "Алтайлес") обнаружили дым на территории Северного участкового лесничества.

Пожар возник на территории Казахстана из-за грозобойного дерева. Сухая жаркая погода, а также порывы ветра до 15 км в час способствовали стремительному распространению огня.

Сразу после обнаружения к месту возгорания выехали четыре пожарных автомобиля и трактор с плугом. Преодолев 16 км, пожарные расчеты сразу приступили к тушению. Как рассказал исполнительный директор "Лес Сервиса" Александр Гоф, в некоторых местах низовой пожар переходил в верховой, что осложняло тушение пожара.

"Хотелось бы поблагодарить коллег из Казахстана за своевременную и оперативную помощь в борьбе с огнем. Общими усилиями удалось избежать серьезных последствий", - подчеркнул Александр Гоф.

Всего в тушении пожара со стороны Алтайского края было задействовано 22 человека, 11 пожарных машин, два автомобиля УАЗ и два трактора. Со стороны Казахстана - 53 человека, девять пожарных автомобилей, два внедорожника, шесть тракторов с плугом, два трактора с емкостью, малый лесопожарный комплекс. Площадь, пройденная пожаром, составила два гектара, в том числе один гектар, покрытый лесом.

Предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес" на протяжении всего пожароопасного сезона охраняют ленточные и приобские леса. Для этого созданы и действуют пункты сосредоточения противопожарного инвентаря и пожарно-наблюдательные вышки. Сотрудники ежегодно проходят специальное обучение.