Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль влетал на остановку общественного транспорта в Барнауле днем во вторник, 11 июля.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Власихинской перед поворотом на Ленточный бор. Mazda Demio протаранила остановку и въехала в столб. По словам очевидцев, за рулем находился пожилой мужчина", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте работает экипаж полиции. Более подробную информацию об аварии в Госавтоинспекции обещали предоставить позже.