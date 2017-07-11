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Полицейские в ХМАО задержали пенсионера-рецидивиста из Кондинского района, который прошел по лесу пешком свыше 350 километров, пытаясь скрыться после тяжкого преступления. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В сообщении говорится, что пенсионер, который недавно освободился из колонии, подрался с 20-летним сыном сожительницы и ударил его по голове тяжелым металлическим предметом. В итоге молодого человека доставили в реанимацию, а мужчина, поняв, что он снова совершил преступление, попытался скрыться от правоохранителей.

Стражи порядка искали его несколько дней и обнаружили в соседней Свердловской области, где мужчина скрывался у знакомых.

Пенсионер рассказал, что после совершения преступления он несколько дней прятался в лесной избушке, а затем через лес пошел пешком к знакомым, пройдя свыше 350 километров.

В данный момент рецидивист находится под стражей. В отношении пожилого мужчины возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.