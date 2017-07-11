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Общественная палата России (ОП) собирает предложения от выпускников школ в РФ по улучшению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что выпускников, сдавших ЕГЭ в текущем году, призывают сообщать о своих предложениях на ресурсе ege.oprf.ru.

Инициатор проекта, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмила Дудова подчеркнула, что эксперты систематизируют все поступившие предложения и представят их на круглом столе "Итоги ЕГЭ-2017", который пройдет в ОП в конце текущего месяца.

Данная обратная связь с выпускниками поможет экспертам посмотреть на ЕГЭ с точки зрения сдающего и зафиксировать проблемные места как с процедурной, так и с содержательной точки зрения. "Внося предложения по совершенствованию экзамена, нам важно услышать тех, кого мы еще не спрашивали. Это сможет повлиять на совершенствование и развитие экзамена, сделать его более комфортным для сдающих", — цитирует агентство Дудову.

Она добавила, что своими идеями также могут поделиться родители выпускников и ученики, готовящиеся к ЕГЭ в 2018 году.