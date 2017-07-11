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Молодого жителя Казахстана будут судить в Барнауле за убийство и угон дорогостоящего автомобиля, принадлежащего жертве преступления.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемому — 22 года. Ему инкриминируют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и разбой.

Версия следствия сводится к тому, что четверо жителей Казахстана решили совершить хищение дорогостоящего автомобиля, напав на его владельца. Злоумышленники через интернет нашли объявление барнаульца, который продавал автомобиль марки "Инфинити".

Молодые люди приехали в Барнаул, чтобы совершить преступление. 6 августа 2015 года они встретились с продавцом на одной из улиц краевой столицы и потребовали отдать им машину.

"Получив отказ, находясь в салоне машины потерпевшего, они нанесли ему несколько ножевых ударов в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений на улице при попытке убежать от нападавших потерпевший скончался. После свершения убийства обвиняемые завладели автомобилем барнаульца и с места происшествия скрылись", — описывают обстоятельства случившегося в СКР.

Вскоре правоохранители установили причастность всех четырех злоумышленников к преступлению. Они были задержаны в Казахстане и осуждены на территории этого государства.

22-летнему обвиняемому, имевшему российское гражданство, удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск. В феврале этого года его местонахождение было установлено. Обвиняемого экстрадировали в Алтайский край.

В настоящее время уголовное дело направлено в краевой суд.

Также отметим, что еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.