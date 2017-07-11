Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов приедет в Барнаул в пятницу, 14 июля, для участия в совещании по созданию Единой госсистемы социального обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения ПФР.

В день его визита пройдет совещание "О ходе создания Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО)". Участие в нем примут также представители Министерства труда РФ, заместители глав субъектов РФ Сибирского Федерального округа, управляющие Отделениями ПФР в Сибири, представители министерств и ведомств Алтайского края.

Кстати, Алтайский край станет пилотным регионом по созданию ЕГИССО. Заработать система должна в 2018 году.

По словам управляющего отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю Бориса Трофимова, эта система аккумулирует информацию из информационных систем социального назначения.

"Она обеспечит граждан, органы государственной власти, местного самоуправления как персонифицированной, так и статистической информацией о мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых россиянам за счет средств бюджетов всех уровней. И как следствие, даст информацию о фактически предоставленных льготах и обо всем перечне льгот, на которые может претендовать гражданин", — прокомментировал он.