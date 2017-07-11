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Фотоновости. Строителей Чуйского тракта увековечили в памятнике на Алтае

, ИА "Амител"
В церемонии открытия монумента принял участие секретарь Государственного совета Игорь Левитин

Фото: altai-republic.ru

Подвиг строителей Чуйского тракта увековечили в памятнике, который был торжественно открыт на минувших выходных в Горном Алтае.

Монумент установлен на перевале Чике-Таман в Онгудайском районе. В церемонии открытия памятника приняли участие глава Республики Алтай Александр Бердников и помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

Монумент установили в рамках празднования 95-летия придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. Скульптура представляет собой изображение строителя Чуйского тракта послевоенного времени.

Высота чугунного монумента составляет 2,3 метра. Автором композиции стал Алексей Агриколянский.

Игорь Левитин, высказываясь о появлении памятника, подчеркнул: "Важно, что дорога это не просто бетон и асфальт, дорога – это жизнь. В прошлом году президент России проводил Госсовет на Алтае и сказал, что необходимо обустроить все дороги не только в техническом исполнении, но и сделать их удобными для людей, для водителей, которые на ней работают".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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