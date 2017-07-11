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В американском штате Миссисипи потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130. В авиакатастрофе погибли 16 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местный канал Mississippi News Now.

Предположительно, воздушное судно взорвалось в воздухе над шоссе в округе Лефлор. Обломки самолета обнаружили по обеим сторонам проезжей части. Полицейские отмечают, что на борту С-130 находились боеприпасы, что затрудняет спасательные работы.

Причины крушения самолета пока неизвестны.

"Лента.ру" добавляет, что катастрофа произошла вечером в понедельник, 10 июля.

Воздушное судно принадлежало Корпусу морской пехоты США, где уже подтвердили информацию об инциденте.