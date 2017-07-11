Фото: vk.com/barneos22

Жители Новоалтайска жалуются на огромные лужи, образовавшиеся после ливня, прошедшие в городе-спутнике Барнаула днем 11 июля.

"В результате сегодняшнего ливня затопило дороги", — констатирует один из наблюдателей "потопа" в паблике Barnaul 22.

К обсуждению подключились другие пользователи сети. Некоторые также сетуют на состояние дорожной инфраструктуры, а кто-то радуется, что в этот день находился за рулем внедорожника и не особо ощутил на себе неудобства, связанные с дождем.