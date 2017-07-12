Многих барнаульцев, у которых нет домика в деревне, потянуло отдыхать за город. И для этого некоторые начали снимать и покупать дачи, мода на которые в последнее время вернулась, при чем не от необходимости сажать огород, а скорее для того, чтобы провести выходные комфортно, и при этом бюджетно. Корреспондент Amic.ru выяснил, сколько стоят дачи, расположенные недалеко от Барнаула, и что можно купить в пределах 100 тыс. рублей.

Судя по объявлениям с Avito дачу в поселках и садоводствах, которые находятся примерно в сорока километрах от города дом с небольшим участком можно приобрести за 30 тыс.рублей. Но данная недвижимость явно потребует сил и определенных финансовых вложений.

В основном за такую сумму продают недостроенные, либо откровенно заброшенные дома, так что цену скорее всего выставляют за сам участок.

Более удачные варианты начинаются от 40 тыс рублей, в такие предложения уже входят небольшие дома в неплохом состоянии.

За 60 тыс. рублей недалеко от Барнаула можно купить уже кирпичный дом, с баней, подведенными водой и светом.

Доплатив на 20 тыс рублей больше можно получить в 10 км от старого моста в Новоалтайске трехкомнатный дом с баней и приусадебными постройками, а также посадками, среди которых жимолость, черная смородина, яблоня, клубника, виноград.

За 100 тыс. рублей можно купить дачу практически в Барнауле, например, как указано в найденном нами на Avito объявлении, в 15 минутах от площади "Спартака". Как указал хозяин, дом бревенчатый, а из посадок на участке вишня и липа.