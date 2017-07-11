Фото: vsedela.ru

В Рубцовске перед судом предстанет 19-летний местный житель, который незаконно выложил в сеть интимные фото своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Уточняется, что молодого человека обвиняют в совершении преступления по статье "незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну".

По данным следствия, рубцовчанин в ходе переписки в сети получил от своей знакомой интимные снимки. Затем, во время дальнейшего общения собеседники поссорились, и молодой человек решил из личной неприязни опубликовать полученные снимки в одной из групп в соцсетях.

Поскольку снимки были интимными, они относятся к сведениям о частной жизни лица, распространение которых запрещено российской Конституцией.