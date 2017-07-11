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Дорожные аварии унесли в Барнауле за полгода девять жизней и обернулись травмами сотен людей — всего за шесть месяцев 2017 года в краевой столице зарегистрировано 578 ДТП.

Такие данные приводит городская ГИБДД. "За шесть месяцев 2017 года на территории города зарегистрировано 578 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли и 682 получили телесные повреждения различной степени тяжести", — констатируют в Госавтоинспекции.

В частности, на территории краевого центра произошло 259 наездов на пешеходов, в результате чего четыре человека погибли и 260 получили травмы. При этом 132 ДТП произошли на пешеходных переходах, в которых 132 человек получили травмы, двое погибли.

Также в городе за полгода произошло 197 столкновений автомобилей, в результате чего погибли три человека, 277 были травмированы.

В городе зарегистрировано 67 падений пассажиров в общественном транспорте, в результате которых 68 человек получили травмы, а один — погиб.

Кроме того, в городе за шесть месяцев 20 раз автомобили наезжали на препятствия, в результате чего травмы получили 34 человека, один скончался.

На стоящие автомобили в Барнауле наезжали восемь раз. В результате пострадали 11 человек.

Также в Барнауле произошло 13 опрокидываний транспортных средств, в которых 18 человек получили травмы.

В состоянии опьянения и при участии водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, в Барнауле было совершено 39 аварий, в которых травмы получили 58 человек, а двое погибли.

"С участием транспортных средств, скрывшихся с места происшествия, зарегистрировано 82 ДТП, в которых 82 человека получили травмы, один – погиб, в 70 случаях лица, скрывшиеся с мест происшествий, установлены", — также добавляют в Госавтоинспекции.