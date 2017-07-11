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"Цените этот объект":Карлин пояснил журналистам, как писать про центр "ДАР"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона посетил медицинское учреждение и пообщался со СМИ

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Рожениц Алтайского края в последнее время пугают перинатальным центром "ДАР" сильнее, чем трейлером ужастика "Оно". Еще в начале года краевые власти призвали не искать проблемы в работе центра, который, по их словам, только набирает мощность. Тогда вице-премьер Надежда Капура на пресс-конференции попросила журналистов вести себя корректно и не "окошамаривать" ситуацию вокруг центра.

"ДАР" начали строить еще в октябре 2014 года. В ноябре 2016-го было получено разрешение на ввод центра в эксплуатацию, а в декабре прошлого года была получена лицензия, тогда же "ДАР" принял первых пациенток. На строительство ушло 24 месяца. Всего по всей России запланировано строительство 32 подобных медучреждений. По словам специалистов, перинатальный центр Алтайского края – самый крупный и самый сложный объект.

Вот и глава региона Александр Карлин во вторник, 11 июля, решил лично осмотреть медицинский объект и пообщаться с персоналом. За полчаса до приезда главы региона, журналисты совершили небольшую экскурсию по второму и третьему этажу перинатального центра. Прессе показали операционное отделение, приемный покой, а также дали возможность пообщаться с роженицами. Одна из них вместе со своим сыном Никитой уже ждала гостей в палате. По словам молодой мамы, условия в центре "ДАР" созданы прекрасные, а персонал  относиться к пациентам профессионально.

Свой же обход по медицинскому учреждению глава региона совершал без фотокамер, журналистов, которые дожидались главу региона рядом с входом в отделение для экстренных больных. На стене в холле рядом, к слову, красовалась фотография малыша с мамой с надписью: "Мы рады вам".

 "Все хорошие вопросы мне, сложные — Ирине Владимировне Молчановой (главный врач "ДАР" — прим.ред)", — пошутил глава региона, выйдя для общения с журналистами после просмотра медицинского центра. Александр Карлин отметил, что он остался довольным увиденным и, по его словам, все отделочные и строительные работы выполнены очень качественно.

"Это говорит о том, что алтайские строители сегодня по уровню профессионализма не уступают своим зарубежным коллегам. Отрадно отмечать это, потому что планов у нас впереди еще громадьё. Собираемся и дальше заниматься здравоохранением, у нас в планах создание новых суперсовременных клиник. На части из них уже идут интенсивные работы. У нас есть другие интересные и высокотехнологичные проекты социального плана. Важно, чтобы компетенция строителей соответствовала уровню наших планов и ожиданий", — отметил Александр Карлин, порадовавшийся за уровень оснащенности учреждения оборудованием. Некоторое из них произведено на самых передовых предприятиях Европы.

"Ни качество здания, ни укомплектованность оборудования не решают проблемы здравоохранения. Их решают профессионалы высочайшего уровня. Этот компонент сегодня в перинатальном центре присутствует. Коллектив был сформирован еще в начале этого года. Сегодня более 70% врачей штата уже укомплектовано. На две-трети укомплектован штат среднего медицинского персонала и специалистов третьей группы. Это позволяет центру "ДАР" работать с полной нагрузкой и выходить на все проектные параметры спокойно и уверенно", — уверенно заявил Александр Карлин.

Журналисты поинтересовались у губернатора о загруженности "ДАРа" работой на 100%. Сейчас в центре находится 173 пациентки, всего он рассчитан на 190 коек.

"Я еще раз вас настойчиво прошу, не подходить к этому уникальному учреждению с позиции машиностроительного производства. Это жизнь. Если здесь 190 коек, то это не означает, что в любую минуту они должны быть полностью загружены. Дети — тонкий механизм, который зависит от многих факторов. Вы завтра напишете, что "ДАР" не работает на полную мощность, а губернатор якобы говорит об обратном. Это не так. Нужно подходить к этому вопросу очень тонко и серьезно. "ДАР" сегодня — локомотив всей отрасли родовспоможения Алтайского края. Я вас прошу, тут работают сотни людей, нужно уважать их труд и не спешить с поверхностными механическими оценками", — обратился к представителям СМИ Александр Карлин, а также попросил поднять руку тех журналистов, которые уже имеют детей. Таких оказалось лишь несколько человек, причем в основном мужчин.

"Вы посмотрели в каких прекрасных условиях здесь находятся мамы. Убедительная просьба рассказывать об этом не только со страниц и экранов телевизоров, а просто при личном общении со знакомыми о том, какое чудо мы построили в Алтайском крае. Цените этот объект. Когда мы это научимся делать и это тоже — у нас будет многое меняться в лучшую сторону", — обратился к представителям СМИ Александр Карлин.

В конце пресс-подхода у губернатора спросили о средствах, которые были выделены на строительство перинатального центра. Впрочем, Александр Карлин точной цифры называть не стал, добавив, что это очень большие деньги для региона.

"Здесь деньги нужно считать, но нужно понимать, что вложения их сюда являются оправданным решением. Деньги сюда вложены большие. Из федерального бюджета 2,3 миллиарда, а остальные деньги наши. Сколько смогли заработать — столько сюда и направили", — резюмировал губернатор.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.07.2017 16:20
- гость -

"На две-трети укомплектован штат" Есть такой анекдот. Идёт один мужик и копает яму, а за ним второй эту яму закапывает. У них люди спрашивают: - Что вы, балбесы, делайте? А им отвечают: - Так между нами должен Вася идти который деревья сажает, но он сегодня на рваботу не вышел. У Карлина так же?

0  0
11.07.2017 16:20
Пионер

Это говорит о том, что алтайские строители сегодня по уровню профессионализма не уступают своим зарубежным коллегам.

Как и уровень медицины.

0  0
11.07.2017 16:24
Иван

уровень у каждого свой.

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