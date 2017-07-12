Клиника эстетической медицины Антуриум, которая вот уже на протяжении многих лет является флагманом в индустрии красоты в Барнауле, сменила адрес и переехала в более просторное и современное здание в исторической части города.

Новое помещение на улице Ползунова 52а позволило не только создать максимально комфортные условия для клиентов, но и значительно расширило предлагаемые центром косметические услуги.

Клиентов ждут просторные зоны ожидания с климат-контролем, большие уютные кабинеты, эргономичные косметологические кресла. В ожидании процедуры пациенту будут предложены чай и свежесваренный натуральный кофе.

Были открыты новые направления работы центра, например, целое отделение по коррекции фигуры. В комфортных кабинетах, оснащенных душевыми кабинами, теперь проводятся процедуры коррекции целлюлита, уменьшения локальных жировых отложений, подтяжки и омоложения кожи тела. В арсенале врача по коррекции фигуры более 10 аппаратных методик, среди которых вакуумный массаж, термокорпоральная электростимуляция "Тей-Систем", криолиполиз, радиочастотный лифтинг, ультразвуковая кавитация, микротоковый лифтинг кожи тела, карбокситерапия, лазеро-вакуумно-роликовый массаж "Триактив" и другие.

Новинкой и бьюти-трендом клиники стал эндермологический массаж на аппарате последнего поколения LPG Cellu M6 Alliance, который совершенно безболезненно решает сразу три самые важные задачи по коррекции фигуры: уменьшение объемов, лечение целлюлита и уплотнение и лифтинг кожи.

Кроме того, эффективная коррекция фигуры невозможна без коррекции веса. Для этих целей в клинике была открыта студия "Хипокси" с вакуумными тренажерами.

Для поддержания формы, тонуса и оздоровления опорно-двигательной системы проводятся занятия на ретракционно-силовых тренажерах. А любителей релакса ждет целый комплекс программ с различными массажными техниками, скрабами и обертываниями.

По-прежнему специалисты проводят традиционные процедуры и услуги, такие как: все виды инъекционных методик, лазерное удаление новообразований, все виды лазерных шлифовок, пилингов, радиочастотное омоложение " Фрактора", гидромеханопилинг, ультразвуковой безоперационный SMAS-лифтинг, лазерное удаление сосудов, пигментных пятен, татуировок и многое другое.

Также на базе новой клиники работает парикмахерский зал и студия аппаратного маникюра и педикюра.

Новое помещение позволило создать на базе клиники полноценный и многофункциональный центр красоты и здоровья, объединив максимальное количество косметических услуг в одном месте — все, для максимального удобства и комфорта клиентов.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Клиника эстетической медицины Антуриум

Ползунова, 52а

тел. +7 (3852) 557−557

www.anturium.ru