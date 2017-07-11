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Подробности аварии, связанной с наездом легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД — по данным Госавтоинспекции, один из участников аварии скрылся с места происшествия.

Авария произошла в 12:35 по адресу Власихинская, 59г/8а. Предварительно установлено, что водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Mazda Demio, выезжая с прилегающей к проезжей части территории, не уступил дорогу другой машине.

В результате произошло столкновение с неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, скрывшегося с места аварии.

После этого Mazda протаранила остановку.

Полиция обращается к очевидцам происшествия и просит их сообщить имеющуюся информацию по телефонам 393-605, 391-090.