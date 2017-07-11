Фото: instagram.com

Российский эстрадный певец Стас Костюшкин, бывший участник дуэта "Чай вдвоем", заявил, что каждое утро просыпается под песню группы "Ленинград", которая называется "Экстаз". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста.

Уточняется, что соответствующая подпись размещена под репостом видео лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова. В ролике исполнитель в окружении четырех дам и бутылок с алкоголем исполняет фрагмент композиции под гитару. В песне есть следующая строка: "Ты просто космос, Стас, впадаю я в экстаз".

"Просыпаюсь теперь только под эту песню", — цитирует издание слова Костюшкина.