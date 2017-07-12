В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на подборку местных объявлений по продаже автомобилей на "Avito". Чтобы было еще интересней, давайте найдем автомобиль, который можно купить с одной зарплаты — получил деньги и купил не отходя от кассы.

Разделим финансовые возможности потенциальных покупателей на четыре категории. Для этого возьмем МРОТ для работников бюджетного сектора — 7 800 рублей в месяц, МРОТ для внебюджетников — 9 400 рублей и среднюю начисленную заработную плату за январь-декабрь 2016 года — 21 185 рублей. Также возьмем среднюю зарплату жителя Барнаула, согласно народным ощущениям — примерно 16 700 рублей.

7 800

За 1 000 рублей продают, по сути, корпус от автомобиля Toyota Carina, 1995 года. На нем даже в магазин за запчастями съездить не получится. Но можно внутри поиграть в домино с друзьями, спрятаться от дождя с местными бездомными кошками, сделать фотосессию с красивыми девушками, парнями или несколькими хаски — абсурд и гротеск одновременно. В конце концов можно поставить корпус на телегу и кататься, если лошадь будет не против.

Желание заиметь автомобиль получше, но уложиться в "смету", могут удовлетворить еще два транспортных средства по объявлению. Это ВАЗ-2107, 2004 года за 3 000 рублей. К сожалению, фотографии нет, но указано состояние — битое. Большая вероятность, что автомобиль не на ходу.

Есть еще ВАЗ-2109, 1995 года за 6 000 рублей. Как отмечается в объявлении, "нужно менять пороги". Так что, по сути, это самое идеальное предложение для тех, кто хочет уложиться в 7 800 рублей и кататься по улицам Барнаула, как сыр по маслу. Остаток как раз уйдет на пороги, игрушку с болтающейся головой, иконки и елочку на присоске, чтобы хорошо пахло в салоне.

9 400

На эти деньги можно подобрать уже кое-что получше. Помимо всех выше указанных автомобилей, рекомендуется обратить внимание на ИЖ-2715, 1991 года. За 8 000 рублей можно купить фургончик, который в состоянии служить небольшой семье из 2-4 человек. Правда, придется вложить в авто немного (а может и много) денег, чтобы привести его в порядок.

В этой категории вариантов больше нет.

16 700

А вот здесь вариантов уже очень маленькое море, есть и вполне приемлемые. Так, за 10 000 рублей можно разжиться на свой страх и риск снятым с учета и без документов Hyundai Sonata, 1998 года. Немного помятый и со спущенным колесом, но по закоулочкам передвигаться можно. Пробег, как указано, один миллион километров - это, между прочим, можно съездить на Луну и вернуться обратно, и останется еще 231 194 км., которые можно потратить на почти шесть путешествий вокруг Земли.

Из иномарок есть еще три альтернативы, все по 15 000 рублей. Это Toyota Mark II, 1986 года. Автомобиль продают без двигателя и коробки, но благородного белого цвета. И Toyota Aristo, 1995 года, которой, как заметно невооруженным взглядом, весь верх снесло, однако в объявлении указано "не битый". Самым же наилучшим вариантом станет покупка автомобиля Mazda 929, 1985 года. Во всяком случае, внешне более привлекательно выглядит.

Для тех кто хочет поддержать отечественный автопром, есть битый ВАЗ-2106, 1994 года, которому, как отмечается, на крышу упал суровый сибирский снег. По сути, готовый кабриолет за 10 000 рублей.

За 13 500 рублей можно приобрести ВАЗ-2101, 1974 года. "Авто на ходу. Акб в порядке, зарядка есть. Коробка 4 ступая не вылетает. Гниль есть. Электрика в полном порядке. Документы все есть", — пишет автор объявления.

15 000 рублей придется отдать за Москвич-412, 1985 года. Или же за Москвич-412, 1986 года. Оба раритета в рабочем состоянии и весьма неплохо выглядят для своих лет. Так что это, наверное, лучшие варианты, если на руках есть 16 700 рублей.

21 185

Здесь сразу предлагаем рассмотреть ЗАЗ-968 ("Запорожец"), 1980 года и ЗАЗ-1102 ("Таврия"), 1989 года. За оба автомобиля просят по 17 000 рублей. Автомобили в полном порядке, а в "Таврии" еще и "новый карбюратор, стоит электронасос, новые привода, масло и все фильтры", а также в начале июня меняли свечи.

Теперь рассмотрим несколько иномарок. 18 500 рублей просят за битый и без мотора Nissan Bluebird, 1993 года. За 20 000 рублей можно стать владельцем Honda Integra, 1990 года. Есть даже все двери, кроме задней правой. За эти же деньги можно купить еще две иномарки. Битый Suzuki Swift, 1991 года. Как пишет владелец, "мотор можно завести". А вот у Toyota Corolla, 1989 года, мотор завести не получится — нет двигателя.

Также за 20 000 рублей предлагают большое количество ВАЗов. К примеру, ВАЗ-2104, 1993 года, но, судя по внешнему виду, авто годится только на запчасти, если, конечно, у вас не золотые руки, которые смогут из этого ВАЗа сделать конфетку. Не нравится это авто, тогда, возможно, придется по душе дикая большая кошка на капоте у ВАЗ-2108, 1988 года.

Можно присмотреться к чудесному ВАЗ-2106, 1995 года. "Вот и пришло время продавать моего любимца, который служил мне верой и правдой, цвет настолько красивый, что девушки просто головы сворачивают", — пишет владелец. Так что это авто с вами хоть в огонь, хоть в воду.

За те же 20 000 рублей можно стать владельцем автомобиля ВАЗ-2106, 2002 года. Правда, требуется ремонт. Столько же просят за рабочий ВАЗ-2103, 1979 года. Как пишет владелец, "все скорости включаются, ничего не вылетает, кости живые, гнили нет, есть косяки по ЛКП, двигатель масло подъедает, но пока ездит, сиденья от фольксвагена". Предлагают еще и ВАЗ-2106, 1985 года — хорошее состояние.

С ВАЗами закончили. Осталось еще два автомобиля, стоимость которых укладывается в среднюю начисленную по Алтайскому краю зарплату. Стоимость обоих "гаражных" авто также составляет 20 000 рублей. Это ГАЗ-24 "Волга", 1974 года. Как пишет владелец, "осталась от деда, загнана в гараж своим ходом, 10 лет простояла, с тех пор не заводилась". И прекрасного цвета (золотое руно) Москвич-412, 1974 года. В объявлении отмечается: "Документы в порядке, один хозяин, был на хорошем ходу, четыре года стоит в гараже".

На этом все. Если что-то приглянулось и впереди уже маячит зарплата, то, как говорится, в путь и с песней.