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Суд признал экс-руководителя Алтайского краевого заксобрания Людмилу Шевчук виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде штрафа.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, госпоже Шевчук инкриминировали часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В настоящее время установлено, что руководя аппаратом краевого парламента, Людмила Шевчук с 2013 по 2015 год организовала незаконное и необоснованное начисление, а также выплату денежных премий нескольким подчиненным работникам на общую сумму около 160 тысяч рублей.

В СКР подчеркивают, что она сообщила заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов АКЗС.

"Получив денежные средства, руководитель аппарата распорядилась ими по собственному усмотрению", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге суд приговорил Шевчук к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что это уголовное дело было расследовано и прошло через жернова судебного процесса весьма быстро. О преследовании госпожи Шевчук стало известно в апреле этого года.



