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Сотрудники алтайского управления СКР ведут расследование уголовного дела по факту смерти новорожденного ребенка в центральной районной больнице Курьинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в августе прошлого года ребенок умер по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей медработникам этой больницы при родоразрешении районной жительницы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс действий, направленных на установление степени вины работников ЦРБ.

Подчеркивается, что дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".