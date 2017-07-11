Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что думает о его закрытии. Об этом Сергей Викторович сообщил, комментируя инцидент нападения волка на трехлетнего мальчика. Напомним, ребенок, который пришел в зоопарк с отцом, перебрался через ограждение, чтобы "погладить" зверя. Тот укусил малыша. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, однако случай вызвал широкий общественный резонанс. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Между тем, в соцсетях жители города массово выступают в поддержку зоопарка.

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Корреспондент портала Amic.ru поговорил с жителями Барнаула и узнал, что они думают по этому поводу.

Егор Галкин — руководитель Барнаульского городского сообщества "Шпиль":

"Насколько я знаю, Сергей Писарев развивал не только территорию зоопарка, но и постоянно расширял границы, облагораживая заброшенную территорию парка "Лесная сказка". Это большой вклад в развитие города. Были намечены планы по дальнейшему благоустройству парка. Я думаю, что если зоопарк закроется, то все начинания сведутся к нулю и работы по благоустройству прилегающей территории будут остановлены. Это станет большой трагедией для парков города, количество которых и так сокращается".

Александр Деринг — архитектор:

"Закрытие одного из общественно-значимых культурных мест города – это большая потеря. Все-таки в зоопарке дети и взрослые изучают животный мир и знакомятся не только с представителями местной фауны, но и с экзотическими животными.

Вопроса безопасности я даже не буду касаться, ответственность за своих детей несут родители, так как администрация зоопарка просто не может уследить за всеми посетителями".

Вадим Климов — арт-критик:

"Зоопарк городу, конечно, нужен. Но необходимо перенять опыт организации в других городах. Посмотреть устройство зарубежных и российских зоопарков. Звери должны сидеть не в клетках, а в просторных вольерах, еще лучше организовать зоопарк по типу сафари-парка. И тогда животные будут жить в комфортных условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. Если подводить итог, то закрывать зоопарк не нужно, а вот подумать над содержанием животных, которое в некоторых моментах становится негуманным, стоит".

Ирина Лысковец – директор Молодежного театра Алтая

"Как можно закрывать то, что необходимо городу? Зоопарк находится в хорошем состоянии, постоянно появляются новые животные и расширяется территория. К Лесной сказке определенно есть интерес у жителей и гостей города. Я сама часто прихожу туда погулять с детьми. Зоопарк в Новосибирске, конечно, останется, но каждую неделю туда ездить никто не будет. В барнаульском зоопарке созданы хорошие условия как для зверей, так и для посетителей".

Вадим – студент

"Я считаю, что нужно закрыть зоопарк. Один случай допустим, два – уже тенденция. К тому же я в целом против зоопарков и цирков. Дикие животные должны жить на воле. Если раньше зоопарки были единственным способом увидеть экзотических животных, то сейчас, с появлением Интернета, они утратили свою первоначальную функцию. Смысла мучить животных больше нет".

Александр Балыков – певец

"Конечно я против закрытия зоопарка. Нужно обеспечить достойный уход, помогать решать проблемы, которые возникают. Закрытие – это радикальное и неправильное решение вопроса".