Омск стоит посетить хотя бы потому, что город в свое время был пограничной крепостью и центром Степного края, столицей Сибирского казачьего войска и всей Белой России, где хранилось легендарное "золото Колчака". Все эти вехи истории оставили свои следы на облике и образе жизни сибирского миллионника, десятого по величине города России.

Добраться до Омска не трудно — расстояние от Барнаула до города составляет 874 километра. Город стоит на реке Иртыш, которая разделяет его пополам, поэтому начать знакомство с Омском можно с центральной набережной — одного из любимых мест прогулок горожан, или с одного из мостов, с которых открывается чудесный вид.

Успенский кафедральный собор

В центре города обязательно стоит увидеть внесенный в каталог мировой храмовой культуры Успенский кафедральный собор — самый большой храм Омска, разрушенный, а затем восстановленный.

На фото: Успенский кафедральный собор

Городское дерево

Старейшее городское дерево — десятиметровую белую иву, посаженную еще в 1884 году, также стоит посетить. Где еще увидишь дерево, которое растет уже более полутора веков.

На фото: старейшее дерево Омска

Степаныч

Отдельно стоит сказать о городских скульптурах, которые попадаются в Омске фактически на каждом шагу. Самой знаменитой из них является фигура Слесаря Степаныча, который будто вылезает из канализационного люка. Его обязательно стоит найти и постучать по каске — это гарантирует привлечение удачи.

На фото: слесарь Степаныч

Академический театр драмы

Также гости города могут посетить Омский академический театр драмы — старейший в Сибири. Здание театра, которое является памятником истории и архитектуры, построено в 1905 году на средства, выделенные городской думой.

На фото: Академический театр драмы

Город "тысячи" озер

На территории Омской области также расположено большое количество как пресных, так и солёных озёр.

Пресные озёра наиболее распространены на севере и в центральной части области. В них водятся различные виды промысловых рыб, в том числе щука, окунь, сазан, язь, лещ и другие. Поэтому рыбаки найдут себе занятие по душе в Омске.

Солёные озёра, которые чаще встречаются на юге области, по соленасыщенности подразделяются на солоноватые (от 1 до 25 граммов соли на литр) и солёные (от 25 до 50 граммов соли на литр).

На фото: Окунево

Окунево

Самым известным местом отдыха в Омской области является небольшая деревушка со скоромным названием Окунево. Много легенд связано с этим местом, самой известная — о Пяти озерах. Неподалеку от Окунева расположились четыре известных далеко за пределами сибирского региона озера: Данилово, Ленёво, Щучье и Урманное (Шайтан-озеро). Согласно местным поверьям есть еще и пятое – Потаенное озеро, которое подпускает к себе далеко не каждого.

Ученые считают, что озера Окунева могли появиться от упавших осколком метеорита. Поэтому вода в них считается целебной, способной лечить различные заболевания. Однако, изучения свойств воды Пяти Озер близ Окунёво подтвердили целебность лишь озера Данилово.

На фото: Окунево

Окунево и Данилово Озеро как место отдыха

Расстояние от Окунево до Омска составляет 250 км. Однако несмотря на довольно приличный километраж, жители многих сибирских городов с большим удовольствием ездят отдыхать как на озера, так и в саму деревню Окунево.

В деревне и на берегах озер Данилово и Ленёво существуют кемпинги и гостиные дворы, где туристы могут с полным комфортом переночевать или пообедать. Местные жители с большим удовольствием расскажут путникам о легендах и проводят к предположительному месту нахождения Потаенного Озера или Великого Храма.

Как добраться?

Добраться до Омска из Барнаула можно тремя способами: на автомобиле, поезде или самолете.

На автомобиле дорога займет около 15 часов.

Если выбрать поездку на поезде, то в пути придется пробыть около 19 часов, а за билет заплатить от 6.128 рублей за место.

Авиаперелет является самым быстром способом добраться до Омска, однако за перелет придется отдать от 14.570 рублей, так как прямых рейсов из Барнаула не существует.

Где остановиться?

Выбор жилья в Омске зависит от средств, которые вы готовы на него потратить.

Например, можно сделать свой выбор в пользу хостела. Заплатить за койко-место в отеле такого типа в Омске придется от 900 рублей за человека в сутки.

Гостиничный номер категории "Стандарт" будет стоить дороже — от 1250 рублей в сутки.