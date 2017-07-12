В зоопарке начались работы по усилению безопасности. В ближайшие три дня, у клетки волка возведут еще одну решетку высотой два метра. Дополнительные решетки также установят по всему периметру у клеток с медведем, тигром, пумой и других животных.

Напомним, 8 июля трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. В результате, мальчик был доставлен в больницу с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины. Директор зоопарка Сергей Писарев регулярно справляется о состоянии пострадавшего малыша. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное.

Читайте также: Волк защищал жилище: директор Барнаульского зоопарка о нападении на ребенка

Как рассказывают сотрудники зоопарка, после происшествия, странностей в поведении волка не наблюдается. Как и говорилось ранее, это была естественная реакция хищника, который защищал свою территорию от посторонних посягательств.

По словам сотрудников зоопарка, во время происшествия никого из работников по близости не было, однако были свидетели из числа посетителей. Сейчас с ними общаются следователи. Люди говорят о неадекватном поведении отца, но при этом непонятно, почему никто не остановил 3-летнего ребенка, который перелезал через ограждение к хищнику. Ведь для малыша это было сделать довольно трудно и наверняка многие видели, что происходит.

Кстати, инцидент с волком не повлиял на количество посетителей зоопарка. Побывав в "Лесной сказке" днем 11 июля корреспондент ИА "Амител" встретил множество горожан, гуляющих по территории зоопарка. Большинство были с детьми. Многие подходили к клетке с "прославившимся" волком.

По всему периметру зоопарка и на клетках с животными висят таблички:"Руки не протягивать", "Осторожно, хищник", "За ограждение не заходить", "Запрещается кормить животных". Висят они здесь давно и не заметить крупные буквы просто нельзя. Но находятся граждане, которые просто игнорирует эти предупреждения.

"Приставить охранника к каждой клетке невозможно, поэтому посетители должны соблюдать правила поведения в зоопарке и следовать указаниям на табличках, для избежания несчастных случаев", — подчеркивают сотрудники зоопарка.

От нерадивых гостей страдают и животные.Так, в августе 2015 года в барнаульском зоопарке погибла самка северного оленя. Несмотря на запрет кормить животных, кто-то затолкал в рот оленихе огромную морковку. Она перекрыла пищевод, животное погибло.

До этого зоопарк потерял самку леопарда Сильву. Кто-то из посетителей подсунул зверю пластиковую игрушку. Сильва ее разорвала и проглотила. Куски пластика разрезали пищевод и леопард погиб.

Практически чудом удалось спасти пуму Руньку. Которому "сердобольные граждане" скормили испорченные сосиски. Две недели провел хищник под капельницей. Такая же история произошла и с тигренком.

К сожалению, после последнего ЧП директор зоопарка Сергей Писарев задумался о закрытии зоопарка. Сейчас ему приходит множество сочувствующих отзывов от горожан и просьбы сохранить зоопарк Барнаулу. Своим мнением по этому вопросу горожане делятся и в соцсетях. Большинство высказываются о том, что закрытие зоопарка станет большой потерей для города.