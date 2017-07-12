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Клетки с хищниками в зоопарке Барнаула обносят дополнительными решетками

, ИА "Амител"
У клеток с медведем, тигром, пумой и других животных в Барнаульском зоопарке установят дополнительные решетки

В зоопарке начались работы по усилению безопасности. В ближайшие три дня, у клетки волка возведут еще одну решетку высотой два метра. Дополнительные решетки также установят по всему периметру у клеток с медведем, тигром, пумой и других животных.

Напомним, 8 июля трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. В результате, мальчик был доставлен в больницу с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины. Директор зоопарка Сергей Писарев регулярно справляется о состоянии пострадавшего малыша. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное.

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Как рассказывают сотрудники зоопарка, после происшествия, странностей в поведении волка не наблюдается. Как и говорилось ранее, это была естественная реакция хищника, который защищал свою территорию от посторонних посягательств.

По словам сотрудников зоопарка, во время происшествия никого из работников по близости не было, однако были свидетели из числа посетителей. Сейчас с ними общаются следователи. Люди говорят о неадекватном поведении отца, но при этом непонятно, почему никто не остановил 3-летнего ребенка, который перелезал через ограждение к хищнику. Ведь для малыша это было сделать довольно трудно и наверняка многие видели, что происходит. 

Кстати, инцидент с волком не повлиял на количество посетителей зоопарка. Побывав в "Лесной сказке" днем 11 июля корреспондент ИА "Амител" встретил множество горожан, гуляющих по территории зоопарка. Большинство были с детьми. Многие подходили к клетке с "прославившимся" волком. 

По всему периметру зоопарка и на клетках с животными висят таблички:"Руки не протягивать", "Осторожно, хищник", "За ограждение не заходить", "Запрещается кормить животных". Висят они здесь давно и не заметить крупные буквы просто нельзя. Но находятся граждане, которые просто игнорирует эти предупреждения.

"Приставить охранника к каждой клетке невозможно, поэтому посетители должны соблюдать правила поведения в зоопарке и следовать указаниям на табличках, для избежания несчастных случаев", — подчеркивают сотрудники зоопарка.

От нерадивых гостей страдают и животные.Так, в августе 2015 года в барнаульском зоопарке погибла самка северного оленя. Несмотря на запрет кормить животных, кто-то затолкал в рот оленихе огромную морковку. Она перекрыла пищевод, животное погибло.

До этого зоопарк потерял самку леопарда Сильву. Кто-то из посетителей подсунул зверю пластиковую игрушку. Сильва ее разорвала и проглотила. Куски пластика разрезали пищевод и леопард погиб.

Практически чудом удалось спасти пуму Руньку. Которому "сердобольные граждане" скормили испорченные сосиски. Две недели провел хищник под капельницей. Такая же история произошла и с тигренком.

К сожалению, после последнего ЧП директор зоопарка Сергей Писарев задумался о закрытии зоопарка. Сейчас ему приходит  множество сочувствующих отзывов от горожан и просьбы сохранить зоопарк Барнаулу. Своим мнением по этому вопросу горожане делятся и в соцсетях. Большинство высказываются о том, что закрытие зоопарка станет большой потерей для города.

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Комментарии

12.07.2017 10:05
- гость -

как обычно из за одного неадеквата страдает множество людей

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12.07.2017 10:09
- гость -

вообще-то двое пострадало - мальчик и его отец

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12.07.2017 10:14
- гость -

вообще-то двое пострадало - мальчик и его отец

Неадекват-то один был. А пострадало много.

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12.07.2017 10:21
гость

этот неадекват, как вы говорите, один воспитывает двух малолетних детей, 5 и 3 года, жена умерла год назад.
скорую на территорию не пропустили(хотя она могла проехать), ни один сотрудник не помог.
а почему такие ограждения? да просто они дешевле на порядок!!!! то-ли 2 балки, то-ли решетки, разница в цене колоссальная. если бы ограждение было решетчатое и метр в высоту, ребенок не пролез!!!!!! даже если бы и лез, то его сняли бы, даже если не отец, то просто посетители!!! здесь ребенок поднырнул под изгородь и никто не успел сообразить!!!!!

у кого нибудь есть маленькие дети?, Дети разные, есть спокойные, есть активные. Многие папаши, которые тут кричат про неадекватов, на 1 день с собственным ребенком не останутся.


Я уважаю Писарева, но экономить на безопасности не надо!!!!!

0  0
12.07.2017 10:25
- гость -

12.07.2017 10:21,
спасибо за подробности. как обычно: парня, который не уступил место и был убит, сначала все единодушно осуждали

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12.07.2017 10:27
- гость -

один воспитывает двух малолетних детей, 5 и 3 года

и что? это дает ему право оставить трехлетнего без внимания, там где есть опасность?


Многие папаши, которые тут кричат про неадекватов, на 1 день с собственным ребенком не останутся.

общий возраст моих детей 20 лет. ни одного ни собака не укусила на улице, ни в зоопарке даже гусь не ущипнул. хотя со старшим лет до 7 раз по 10 за год в наш зоопарк ездили. с младшим пока раза 2 в год. на период детского больничного или закрытия садика сижу с младшим дома, работа позволяет такое. с ума не сошел и за ребенком слежу везде и дома и на улице.

0  0
12.07.2017 10:28
- гость -

один воспитывает двух малолетних детей, 5 и 3 года
и что? это дает ему право оставить трехлетнего без внимания, там где есть опасность?
---
а Вам на это уже было отвечено, Вы не заметили
смотрите, что гость написал:
Дети разные, есть спокойные, есть активные. Многие папаши, которые тут кричат про неадекватов, на 1 день с собственным ребенком не останутся.

0  0
12.07.2017 10:29
- гость -

12.07.2017 10:21,
Дело говорите. Дети есть дети. Думаю, папе и так сейчас несладко. Не надо никого осуждать. За собой бы уследить, что уж до чужих цепляться...

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12.07.2017 10:31
гость

тут про Новосибирский зоопарк говорят многие, там вольеры и далеко и с двойными решетками, так что не сравнивайте. Так что господин Писарев не надо жертву из себя делать, взялись за дело, так делайте его хорошо! ну и закроете вы зоопарк?! и что?, да город выкупить животных и оставит зоопарк на прежнем месте, только директор другой будет

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12.07.2017 10:32
- гость -

а Вам на это уже было отвечено,

да твою же дивизию. вас в детстве не роняли на голову?
кто лучше отца знает темперамент ребенка????? КТО??? он не нянечкой отправил. он сам ним пошел. если он знает , что ребенок егоза, так и присматривать должен был соответственно.

0  0
12.07.2017 10:34
- гость -

На кого не глянь - идеальные родители собрались. Откуда ж г.... в вас столько, если вы такие идеальные родители. Противно читать некоторых.

0  0
12.07.2017 10:34
- гость -

Дети разные, есть спокойные, есть активные.

Родители тоже разные. Есть ответственные, а есть раздолбаи.

0  0
12.07.2017 10:41
- гость -

Откуда ж г.... в вас столько

Это не наше. Это, вы, сторонники клеток, нас поливаете.

0  0
12.07.2017 10:42
гость

12.07.2017 10:34
- гость -
вы лично знаете человека? скорей всего нет! так что не имеете ни какого права осуждать! люди всякие есть! и такие как Вы идеальные(но это чисто ваше мнение)!
А по существу- безопасность в данном месте пребывания с малолетними детьми хромает!

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