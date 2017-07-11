Вторник, 11 Июль, 18:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,74
€ 69,2
Brent
$ 51,5
14°
Обь
283см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле?

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Вероятнее всего, бюджетные средства на приглашение артиста задействованы не будут

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

День 287-летия Барнаула не за горами, а значит все более актуальным становится вопрос о том, кто же выступит перед жителями краевой столицы на главном городском празднике.

Как стало известно порталу Amic.ru, имя приглашенной звезды, которая станет хедлайнером торжеств, пока не определено, однако приблизительный список артистов, которые могут спеть для горожан, уже имеется.

Заместитель председателя городского комитета по культуре Лев Ночевной по данному поводу сообщил нам следующее: "Тему эту мы, естественно, прорабатывали. Мы изучали конкретные райдеры, знаем, сколько какая звезда стоит, предложений масса. Цены, надо сказать, суммы варьируются от достаточно незначительных до весьма серьезных".

Собеседник также отметил, что вероятнее всего, звезду пригласят не за счет бюджетных средств, а за деньги спонсоров.

"В бюджете на эти цели средства не заложены, поэтому скорее всего, артист будет приглашаться за счет спонсорских средств. Мы уже определились по ряду звезд, но более конкретно сможем сказать только после того, когда будем иметь информацию на счет того, какие средства спонсоры готовы будут привлечь", — добавил Лев Ночевной.

Имя артиста, который выступит на Дне города, скорее всего, будет названо в августе. Сам же праздник назначен в этом году на 16 сентября.

Напомним. Что в прошлом году главной звездой Дня города в Барнауле была Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо". Ее, к слову, приглашали в город на средства Станкостроительного завода.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.07.2017 17:34
- гость -

После кадышевой только доктор Ватсон

0  0
11.07.2017 17:47
Пионер

Почему бы не проводить голосование на сайте администрации? Есть деньги на вот этих. Выбирайте.

0  0
11.07.2017 17:49
Лещенко Лев

Я приеду

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:57
Фотоновости. Барнаульцев предупреждают о надвигающейся буре 0
17:41
Звуки взрывов раздаются в Бийске 0
17:24
Гранату обнаружили в барнаульском дворе 0
17:19
"Релакс, мой пупсик": родители выпускников стали звездами YouTube 1
17:06
Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле? 3
16:49
Алтайские следователи возбудили дело после смерти ребенка в больнице 0
16:33
Экс-глава аппарата АКЗС Людмила Шевчук получила штраф за мошенничество 0
16:21
Стас Костюшкин заявил, что просыпается под песню Шнурова 1
16:12
ГИБДД сообщила подробности наезда легковушки на остановку в Барнауле 2
16:05
"Цените этот объект":Карлин пояснил журналистам, как писать про центр "ДАР" 23
15:50
Сотни пострадавших и 9 погибших: в Барнауле за полгода произошло 578 ДТП 7
15:42
Алтайские школьники помогли очистить родники и пропололи молодые сосны 1
15:36
Молодого рубцовчанина будут судить за распространение интимных фото подруги 1
15:22
Дороги города-спутника Барнаула затопило в результате ливня. Видео и Фото 3
15:16
16 человек погибли при падении военного самолета в США 0
15:07
Российским школьникам предложили высказать идеи по улучшению ЕГЭ 2
15:00
Tele2 предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам 0
14:52
Фотоновости. Строителей Чуйского тракта увековечили в памятнике на Алтае 0
14:42
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов посетит Алтайский край 14 июля 1
14:36
Житель Казахстана идет под суд за убийство барнаульца и угон люксового авто 6
14:30
Как правильно выбрать смартфон для отпуска? 0
14:21
Главный режиссер появится у Молодежного театра Алтая 3
14:13
63-летний житель ХМАО прошел 350 километров по лесу, скрываясь от полиции 2
14:04
Бумажный вопрос: сколько денег потратят на бланки к выборам в Барнауле 0
14:00
Путин и зверушки: какие животные лично побывали "на приеме" у президента 17
13:57
Фотоновости. Легковушка залетела на остановку и протаранила столб в Барнаул 0
13:45
"Не хватало без зоопарка остаться!": соцсети об инциденте с волком 33
13:33
Ресторан Il Patio перестал работать в центре Барнаула 6
13:26
Съемки нескольких эпизодов сериала "Первого канала" прошли в Горном Алтае 0
13:14
Двухуровневую транспортную развязку построят у аэропорта на Чуйском тракте 8
13:06
Фотоновости. Самую красивую девушку выбрали в алтайской колонии 17
13:03
Три алтайских университета вошли в топ популярных вузов среди россиян 0
12:57
Больница в Алтайском крае подала в суд на потерявшую ребенка женщину 2
12:36
Офисное здание загорелось в алтайском городе Яровое 0
12:28
Впервые увидевший воду хамелеон растрогал пользователей сети. Видео 2
12:16
СМИ: осужденный за попытку покушения на Путина попросил о помиловании 3
12:09
Ботанический сад в центре Барнаула хотят отреставрировать за 15 млн рублей 2
11:54
18 человек пострадали при пожаре в московском ТЦ "РИО" 0
11:37
Барнаулец требовал от матери бросить пить и случайно убил ее 8
11:21
Жителя Казахстана осудили за попытку продажи почти 50 кг марихуаны на Алтае 0
11:13
Цены на бензин вновь увеличились в Алтайском крае 16
11:06
Как будут регистрировать автомобили в России по новым правилам? 3
10:53
Новосибирец предстанет перед судом за дебош в "Толмачево" 0
10:36
Ребенок пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Барнауле 1
10:28
Фотоновости. Грузовик протаранил легковушку в центре Барнаула 0
10:14
"Яндекс" опубликовал топ-25 популярных среди россиян вузов 3
10:08
Квартира для хипстера: новое жилье в барнаульском квартале "Времена года" 0
09:55
Фотофакты. Более тонны абрикосов не дали ввезти в Алтайский край 1
09:33
СМИ: Россия может выслать около 30 американских дипломатов 28
09:29
Женщина погибла в Рубцовске после столкновения автомобиля с деревом 0
09:16
12 человек пострадали в аварии на трассе под Красноярском 0
09:11
Три человека пострадали при столкновении легковушки с "Газелью" в Барнауле 0
08:58
Автомобиль упал с верхней парковки ТЦ в Новосибирске и приземлился на крышу 14
08:43
Трехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 11 июля 2
08:23
Американский школьник позвонил главе Пентагона и взял у него интервью 2
08:00
Время перемен: скидку 20% на весь керамогранит объявляет KERAMA MARAZZI 0
07:51
Фотоновости. Чемпионат России по биатлону в шестой раз прошел в Барнауле 0
07:36
Россия или зарубежье: где отдыхают барнаульцы в этом году? 24
07:24
Проект "Бережливая поликлиника" стартовал в Алтайском крае 10
07:03
Двухуровневую квартиру с сауной и террасой продают в Барнауле за 25 млн руб 22
06:44
Есть ли жизнь после ЖКУ: насколько выросли тарифы по Сибири 43
06:23
Много споров, но сбору быть: в Госдуме обсудили курортный сбор 1
06:01
Подземный перекресток в сердце Барнаула: будни перехода на площади Октября 1
05:08
Грозы и град возвращаются в Алтайский край 11 июля 0
04:01
Кудрин высказался против продовольственного эмбарго 3
03:01
Чабан и полторы тысячи овец погибли от удара молнии в Казахстане 1
02:03
Кержаков заплатит штраф за пойманных лососей в Карелии 4
01:04
Украина с 2018 года вводит для россиян регистрацию при въезде 0
00:09
Онкозаболеваниями в России страдают 3,5 млн человек 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.