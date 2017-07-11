Фото: youtube.com

Родители выпускников из красноярской школы записали детям видепоздравление, которое прозвали "самым крутым" видео на YouTube. Об этом пишет "Лента.ру".

Видео начинается как пародия на нашумевший клип "Тает лед" группы "Грибы", который резко обрывается репликой одной из матерей. После этого родители понимают, что им "надо годноту" и они начинают читать рэп на фоне известных интернет-мемов, а также спиннеров, покемонов и ковров.

При этом родители активно используют молодежный сленг, предупреждая детей, что они тоже "хотят хайпануть" на выпускном, а затем под тяжелую музыку обещают "всей толпой расшатать выпускной". Одна из частей припева поется под танцевальную музыку и звучит так: "Релакс, мой пупсик, мы по кайфу тусим".

Также родители дают инструкцию, "как хайпануть" в сети, припоминая блогера Николая Соболева, предлагая снимать "челленджухи" или подражать Сергею Дружко.

Ролик с момента публикации 29 июня посмотрели уже около 500 миллионов раз. Пользователям так понравилось видео, что они предложили разместить его "на входе в интернет", отметив, что данный ролик является "самым крутым <...> от родителей на ютьюбе".