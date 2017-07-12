Правильная и тщательно продуманная организация свадебного стола — один из важнейших аспектов успешного праздника. Ведь еда и напитки должны не просто быть вкусными и аппетитными, но и вписываться в общую эстетику торжества. Оригинальную и эффектную подачу напитков предлагает кейтеринговая организация Lemonade bar.

Освежающие домашние лимонады станут идеальным вариантом для выездных регистраций и банкетов на природе. Передвижная лимонадная станция оформляется по индивидуальному заказу под настроение и общую концепцию свадьбы. Яркие напитки станут украшением свадебного стола и непременно привлекут внимание гостей.

Лимонады изготавливаются только из натуральных ингредиентов: на основе свежих ягод и фруктов, без добавления химии. В ассортименте множество разнообразных вкусов с тщательно продуманной рецептурой: классические сочетания лимона и мяты, экзотические алкомиксы, напитки традиционной русской кухни, молочные коктейли для детей и сангрия для взрослых.

Заказать передвижной бар можно на всё время праздника или только на "встрече", чтобы гости не скучали в ожидании молодоженов и начала банкета. Вместе с лимонадом поставляется всё необходимое оборудование, посуда и, по желанию, обслуживающий персонал.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru "Ах, эта свадьба!"

Limonad Bar-Barnaul

Вконтакте

Instagram