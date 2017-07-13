Молодое алтайское предприятие "Энергосберегающие технологии" разрабатывает новые энергосберегающие фитосветильники для роста растений. Лампы будут существенно экономить потребление электричества и помогут получить более качественный урожай. Подробнее о новых светильниках и о других уникальных наработках руководители компании рассказали журналистам во время пресс-тура во вторник, 11 июля, организованного управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Фитосветильник

Новый фитосветильник будет обеспечивать интенсивный рост растений необходимым спектром и длиной волны света.

"Предварительные лабораторные исследования показывают, что применение данных светильников дает прирост биомассы растений на 20-30%", — рассказал соучредитель компании, директор по развитию Николай Мошков.

Кроме того, он в четыре раза более экономичный, чем обычные лампы и служит более 12 лет.

Массовое производство должны запустить уже к концу 2017 года.

Готовый образец предназначен для крупных теплиц и предприятий. Если будет спрос, то компания будет производить и бытовые фитосветильники.

Инновационное предприятие

"Энергосберегающие технологии" — молодое небольшое предприятие, которое занимается разработкой и выпуском энергосберегающих промышленных светильников. На рынке с 2012 года.Сначала были резидентами Алтайского бизнес-инкубатора. Свой первый офис и технику получили в качестве господдержки.

По словам Николая Мошкова, в тот момент помощь им была крайне необходима для успешного старта.Потом стали развиваться и пустились в самостоятельное плавание.

Сейчас у компании офис, одно производственное помещение, склад и небольшой цех на алтайском заводе Механических прессов. Работает 10 человек, но все кто занимается созданием светильников — специалисты с профильным техническим образованием.

Производственный оборот — уже несколько десятков тысяч ламп в год, в день собирают несколько сотен штук. За последний год торговый оборот вырос на 25%.

Предприятие участвует в краевой программе энергосбережения по замене старых ламп на современные светодиодные светильники. Среди клиентов — школы, больницы, детские сады, промышленные предприятия, предприятия сферы ЖКХ и торговые центры по всему Алтайскому краю, а также в других регионах и зарубежом.

Мировой уровень

Фитосветильники — не первая уникальная разработка компании. Недавно их клиентом стало предприятие по добыче золота "Майкаинзолото" из Казахстана. Знакомство с новым заказчиком произошло во время бизнес-миссии в эту страну в 2016 году, состоявшейся при содействии краевого Центра поддержки экспорта и Алтайской торгово-промышленной палаты.Специалисты "Энергосберегающих технологий" разработали сверхмощный светодиодный прожектор для освещения карьеров по добыче золота.

По словам Николая Мошкова, прожектор позволит снизить потребление электроэнергии при освещении карьеров более чем в 20 раз.

Спрос в регионе

Все новые разработки проходят обязательную сертификацию. Это гарантия высокого качество продукции, что особенно важно при установке освещения в образовательных учреждениях.

Так, компания имеет первый в Сибири сертификат на производство светильников для клинических зон медицинских учреждений, учебных кабинетов общего и начального профессионального образования.

Один из крупных проектов — освещение нового корпуса барнаульской средней школы №132.

Кстати, именно эта компания установила новое архитектурное освещение здания правительства Алтайского края. 25 светодиодных прожекторов с фокусированным светом подчеркивают архитектуру здания и потребляют в три раза меньше электроэнергии, чем предыдущая подсветка.

Свет от алтайского предприятия можно увидеть и на потолках торгово-развлекательного центра "Пионер". "Там несколько тысяч светильников, работают около года и ни один не вышел из строя", — не без гордости рассказал Николай Мошков.

На очереди проект по освещению здания краевого театра драмы имени В. М. Шукшина.

В 2017 году компания "Энергосберегающие технологии" стала победителем в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности" по итогам регионального этапа конкурса Национальной премии "Золотой Меркурий".