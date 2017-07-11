День шоколада
11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В такой день все сладкоежки делятся вкусными фотографиями в соцсетях, поэтому смотрим сладкую подборку из Instagram.
Сегодня Всемирный день шоколада!🍫 А это значит можно со спокойной душой набить щеки сладким и не заморачиваться ☝🏻😃 Я ещё вчера прикупила себе пирожное, чтобы вечером слопать его за просмотром фильма "Шоколад" с прекрасной Жюльет Бинош 😻 #деньшоколада#мотивация#вдохновение#деложизни#осознанность#счастьевнутри #людивнепрофессии #люблюработу
А сегодня #ДеньШоколада ❤️ мой профессиональный праздник😂 Наверное поэтому я хвастаюсь крутецким, бомбическим, оргазмическим ТООООРТОООМ, который моя сеструня смастерила своими чудесными ручонками🔥👏🏾 Моя поварешка😽❤️ • • • • • • • #katrin_kokos #торт #тортыназаказ #тортыбезмастики #sweet #MM #kitkat #sweety #happybirthday #dreamcometrue #cake #love #live #дом2 #тнт #kokos #crazygirl #coconut
Сегодня же день шоколада!🍫🍩👻 Не знала, что есть такой праздник, я и без него постоянно трескаю сладости😁😋 Поздравляю всех сладкоежек и очень-очень жду открытия @roel_kamchatka , где будет много вкуснейшего бельгийского шоколада и кое-чего еще😉 Будет вкусно!🤗 А моя @elya_karamelya в очередной раз угощает вкусняхами😍🍮😋👆🏼 Как хорошо, что у меня есть такие девочки☺️😘💋 #живитесладко #деньшоколада #люблю #шоколад #конфетки #сладости #вкусняшки #капкейки #сладкоенастроение #сладкоежки #пустьвсебудетвшоколаде
Как оказалось, сегодня день шоколада, так что у меня в честь праздника шоколадные блинчики с сырным кремом и домашним шоколадным сиропом! 🍫 #деньшоколада #домашняявыпечка #сладости #вкусняшки #homemade #cooking #sweet #tasty #Танякондитер #yamiyami #ням #шоколад #блины #chocolate #pancakes #tecoreto
Милые мои Волшебницы и Волшебницы! Сегодня День Шоколада! Пускай ваш Жизненный путь будет сладкий и такой же шикарной как вкус шоколада. Пусть все проблемы растают , перетекут , превратятся в горячий Шоколад вашей Жизни. А вы легко их решите, выпив одним глотком. (с) С Любовью Наталья #деньшоколада #шоколаджизни
Танцующий медведь
Видео с животными всегда набирает популярность в социальных сетях. Не осталось без внимания и это видео, где медведь танцует у дерева. Видео было записано в заповеднике "Столбы", находящемся в Красноярском крае.
Своеобразный танец совершают медведи-самцы, которые трутся спиной о деревья, помечая участки и тем самым отгоняя медведей-претендентов.
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Младший инспектор воробей
В Риге на службу в полицию взяли воробья. Причем это самка, которая будет работать младшим инспектором. Как зовут воробья и чем он будет заниматься — неизвестно.
Пользователи соцсетей уже начали шутить над новостью и вспоминать, пожалуй, самого известного воробья современности, Капитана Джека Воробья, и сериал "Игра престолов": "Обидно, когда ты сам младший инспектор и такие же обязанности, как у тебя доверяют воробью", "Ваше воробейшество, не штрафуйте", "Может, сразу армаду муравьев нанять?".
Затопленные дороги Новоалтайска и Барнаула
11 июля после ливня затопило дороги в Новоалтайске и Барнауле.
"Этим никого не удивить сейчас", "Газманов вернет нам ясные дни? Алегрова тучи руками разгонит?", "Рис пора сажать" — отшучиваются барнаульцы. И устраивают песенную перепалку о погоде в посте под новостью в паблике Barnaul22: "Гла-а-вней всего погода в доме, а остальное-е-е ерунда!", "У природы нет плохой погоды...", "пол года плохая погода, пол года совсем никуда".
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