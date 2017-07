Сегодня Всемирный день шоколада!🍫 А это значит можно со спокойной душой набить щеки сладким и не заморачиваться ☝🏻😃 Я ещё вчера прикупила себе пирожное, чтобы вечером слопать его за просмотром фильма "Шоколад" с прекрасной Жюльет Бинош 😻 #деньшоколада#мотивация#вдохновение#деложизни#осознанность#счастьевнутри #людивнепрофессии #люблюработу

A post shared by Лера Ильина (@leilyina) on Jul 11, 2017 at 2:56am PDT