День шоколада

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В такой день все сладкоежки делятся вкусными фотографиями в соцсетях, поэтому смотрим сладкую подборку из Instagram.

Сегодня Всемирный день шоколада!🍫 А это значит можно со спокойной душой набить щеки сладким и не заморачиваться ☝🏻😃 Я ещё вчера прикупила себе пирожное, чтобы вечером слопать его за просмотром фильма "Шоколад" с прекрасной Жюльет Бинош 😻 #деньшоколада#мотивация#вдохновение#деложизни#осознанность#счастьевнутри #людивнепрофессии #люблюработу A post shared by Лера Ильина (@leilyina) on Jul 11, 2017 at 2:56am PDT

С днем шоколада друзьяя!!! Вот понимаю я ,день😍😍😍😍. Пусть жизнь каждого будет в шоколаде #шоколад#деньшоколада#вкусно#праздник#всемдобра#прорыв#новая_я#прогресс#семьярыжовых A post shared by Рыжова Гузаль (@ryzhova_guzel) on Jul 11, 2017 at 2:54am PDT

Сегодня всемирный день шоколада 🍫😊 любите? Я не очень 😝 пойду подарю все это кому-нибудь ✌🏻😉 #summer #деньшоколада #солнце #лето A post shared by Oxana Batyaeva (@batyaeva_food_pp) on Jul 11, 2017 at 2:52am PDT

Сегодня всемирный день шоколада. И в связи с этим наш дистр проводит такой праздник животика😻 #деньшоколада #шоколад #вкусняшки A post shared by Alex Solov'eva (@your.solitude) on Jul 11, 2017 at 2:47am PDT

#СПраздником #ДеньШоколада Пусть все будет в шоколаде 🍫🍫🍫 #фотоизархива A post shared by София_Angel (@sofia_gribova) on Jul 11, 2017 at 2:14am PDT

#мороженое # шоколадный Че Гивара в #деньшоколада A post shared by Sokolova Etka... (@sokolova_etka) on Jul 11, 2017 at 1:25am PDT

Танцующий медведь

Видео с животными всегда набирает популярность в социальных сетях. Не осталось без внимания и это видео, где медведь танцует у дерева. Видео было записано в заповеднике "Столбы", находящемся в Красноярском крае.

Своеобразный танец совершают медведи-самцы, которые трутся спиной о деревья, помечая участки и тем самым отгоняя медведей-претендентов.

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Младший инспектор воробей

В Риге на службу в полицию взяли воробья. Причем это самка, которая будет работать младшим инспектором. Как зовут воробья и чем он будет заниматься — неизвестно.

Пользователи соцсетей уже начали шутить над новостью и вспоминать, пожалуй, самого известного воробья современности, Капитана Джека Воробья, и сериал "Игра престолов": "Обидно, когда ты сам младший инспектор и такие же обязанности, как у тебя доверяют воробью", "Ваше воробейшество, не штрафуйте", "Может, сразу армаду муравьев нанять?".

Затопленные дороги Новоалтайска и Барнаула

11 июля после ливня затопило дороги в Новоалтайске и Барнауле.

"Этим никого не удивить сейчас", "Газманов вернет нам ясные дни? Алегрова тучи руками разгонит?", "Рис пора сажать" — отшучиваются барнаульцы. И устраивают песенную перепалку о погоде в посте под новостью в паблике Barnaul22: "Гла-а-вней всего погода в доме, а остальное-е-е ерунда!", "У природы нет плохой погоды...", "пол года плохая погода, пол года совсем никуда".