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46-летний бездомный в Новосибирске совершил убийство своего знакомого, который, пытаясь спастись, выбежал через подъезд на улицу. Об этом пишут "Вести" со ссылкой на очевидцев в паблике "Инцидент.Новосибирск".

Уточняется, что инцидент произошел около 22:50 в понедельник, 10 июля. По словам свидетелей происшествия, преступника задержали два парня, которые ударили убийцу палкой, после чего повалили его на землю. Затем подозреваемого задержали прибывшие правоохранители. На месте ЧП они обнаружили 42-летнего мужчину, скончавшегося на месте от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что бездомный мужчина ранее был судим за разбой.

Следователи уточнили, что потасовка между мужчинами завязалась, когда бездомный пришел в гости к 40-летней женщине, в квартире которой находился ее брат. Злоумышленник взял на кухонном столе нож и начал бить им потерпевшего. Мужчина, пытаясь спасти жизнь, начал убегать по лестнице подъезда с третьего этажа на улицу. Бездомный бросился в погоню, продолжая наносить удары ножом по жертве в подъезде и на улице. Всего на теле мужчины было обнаружено не менее 12 ножевых ранений, отметили в региональном главке Следственного комитета.

Задержанного мужчину в скором времени собираются заключить под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.