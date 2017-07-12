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Скрипач, рокеры и Кадышева. Кто "зажигал" на Дне Барнаула в разные годы?

, ИА "Амител"
Вспоминаем самых ярких артистов последних лет

Фото: Amic.ru

Барнаульские власти определились с концепцией празднования Дня города, который в этом году пройдет 16 сентября и будет объединен с празднованием 80-летия Алтайского края. Ожидается, что основные праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на площади Советов, где пройдет парад с выступлением конных групп. Дальше по расписанию барнаульцев ждет традиционный фестиваль национальных культур и театрализованное представление "Люблю тебя, мой Барнаул".

Ключевым же станет вечерний концерт с участием духовых оркестров из Новосибирска, Бийска и Барнаула. Заключительным аккордом станет большой праздничный фейерверк под музыкальное произведение об Алтайском крае. Пока городские власти не знают, что за звезда выступит на главной концертной площадке на площади Сахарова. Мы решили вспомнить самых известных артистов, которые приезжали на день рождения Барнаула.

Группа "Ляпис Трубецкой"

В 2006 году городские власти решили сэкономить на звездах. Из-за дефицита средств в Барнауле не состоялось авиа-шоу, так как затраты на его проведение составляют около 400 тысяч рублей. Отметим, что бюджет праздника на тот момент состоял около 550 тысяч рублей за это время вырос как минимум в два раза. Кроме того, городские власти отказались от идеи приглашения певца Арсения Бородина. Вместо этого на площадках Барнаула состоялось байк-шоу, фестиваль национальных культур, а также концерт знаменитой белорусской группы Ляпис Трубецкой.

Группа "Город 312" и Виталия Гасаев

В 2007 году Алтайский край с масштабом отмечал свое 70-летие, который традиционно праздновали с днем города. По этому случаю 15 сентября на площади Сахарова прошел концерт звезд российской эстрады, в котором должны были принять участие Игорь Корнелюк, Виталий Гасаев и группа "Город 312". Однако последние так и не вышли на сцену. Столичные гости в Барнаул прибыли и даже провели пресс-конференцию с журналистами. На встрече солисты группы заявили, что концерт отменил комитет по культуре города Барнаула. Чиновники, беспокоясь за безопасность горожан, решили не выпускать звезд на сцену, так как к моменту запланированного выступления группы толпа уже была плохо управляемой. Но барнаульские журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, озвучили иную версию. По их мнению, концерт не состоялся из-за того, что не была готова аппаратура для живого исполнения.

F.R. David

Вы, конечно, вряд ли знаете кто это, но легендарный французский певец приезжал к нам в 2008 году. Его визит был приурочен сразу к трем событиям – 278-летию Барнаула, 30-летнему юбилею еженедельника "Аргументы и факты" и 30 дням вещания в эфире Ретро FM Барнаул. F.R. David прославился благодаря своему мега-хиту "Words". В 1982-м году его сингл разошелся по всему миру. Любопытно, что этот день рождения был ознаменован тем, что главную площадку впервые переместили с Сахарова на площадь Свободы. Эксперимент оказался неудачным и уже скоро все вернулось на место.

Олег Иванов

Долгие годы хедлайнером дня города были масштабные авиа-шоу, которые проходили в небе над Речным вокзалом. В 2012 году перед барнаульцами несколько песен исполнил народный артист России, композитор, наш земляк Олег Иванов вышел на сцену в сопровождении маленьких артистов – вместе они исполнили песню про казаков. Во время концерта вспоминали еще одного известного земляка – поэта Роберта Рождественского. Напомним, в в 2012 году в Алтайском крае прошли литературные чтения, посвященные его 80-летию.

Степан Мезенцев

Спустя год на День Барнаула выступал еще один наш земляк. Вечерняя эстрадная программа "Город открытых сердец" состояла из концерта известного скрипача Степана Мезенцева, который выступал в сопровождении городских коллективов и группа "Кодла".

Надежда Бабкина и Евгений Росс

Свое 284-летие краевая столица отметила с размахом. Бюджет мероприятия вырос почти в два раза, а для привлечения большим артистов на помощь пришли спонсоры. Например, на площади Советов прошел турнир боксу среди профессионалов. На Речном вокзале прошла молодежная праздничная программа "Горизонты молодости" и авиа-шоу "Мирного неба тебе, Барнаул!". Вечером же на площади Сахарова свои хиты исполнили известные артисты Надежда Бабкина и Евгений Росс. Завершился праздник традиционным фейерверком, который стал одним из самых красочных за долгие годы.

"Смысловые галлюцинации"

Российская рок-группа "Смысловые галлюцинации" выступила на площади Сахарова на 285-летие Барнаула. Послушать популярную группу собралось несколько десятков тысяч человек. Коллектив выступал на главной сцене города около часа. Группа, известная своими хитами "Вечно молодой", а также "Зачем топтать мою любовь". Любопытно, что "Смысловые галлюцинации" уже приезжали с концертом в столицу Алтайского края с подобным концертом в 2004 году.

Надежда Кадышева

Народная артистка России вместе со своим ансамблем "Золотое кольцо" выступила с часовым концертом перед жителями краевой столиц в 2016 году. Выступление Надежды Кадышевой было подарком горожанам от станкостроительного завода. Несмотря на специфический репертуар ансамбля, послушать песни "Виновата ли я?","Напилася я пьяна", "Течет ручей" несколько тысяч барнаульцев.

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