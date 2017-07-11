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Новые правила перевозки детей вступят в силу в России со среды, 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции РФ Владимира Кузина.

Он отметил, что теперь будет категорически запрещено оставлять детей младше семи лет одни в машине. Если данный факт оставления ребенка выявит сотрудник ГИБДД или об этом правоохранителям сообщат иные источники, то водителя могут привлечь к административной ответственности.

Также новые правила разрешают перевозку детей возрастом от семи до 11 лет включительно, используя только штатный ремень безопасности. При этом запрещается, как и прежде, перевозит детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Нарушителей будут штрафовать на три тысячи рублей.

Кроме этого, Кузин отметил, что стражи порядка не будут при остановке проверять возраст детей, которых перевозят в автокреслах, рассчитывая на честность родителей. "Никто перепроверять возраст ребенка не будет. Это только в случае совершения преступления лицо доставляется в органы внутренних дел для установления личности, но не более того", — цитирует его слова агентство.

В Госавтоинспекции полагают, что новые правила помогут предотвратить возможность оставления детей в опасности.