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Мужчина застрелил женщину в офисе на Алтуфьевском шоссе в российской столице, а затем покончил с собой. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Следствие установило, что инцидент произошел утром во вторник, 11 июля. В офисе одного из ТЦ нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Отмечается, что стрельбе предшествовал бытовой конфликт. По словам Ивановой, предварительно, мужчина не менее четырех раз выстрелил в свою сожительницу, а затем совершил самоубийство.

Агентство добавляет, что мужчина стрелял из пистолета Макарова.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы добавляет, что стрелок был экс-полицейским, полковником.