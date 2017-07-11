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Кузбасские следователи передали в суд уголовное дело в отношении пенсионерки, которую обвиняют в незаконном получении пенсии двух государств в течение 22 лет на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по регину.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Мыски по заявлению местного управления ПФР провели проверку по факту незаконного получения пенсии, по итогам которой возбудили дело. Фигуранткой стала пожилая женщина.

Выяснилось, что в 1994 году они, имея российское гражданство и регистрацию в Кемеровской области, оформила пенсию по старости. При этом женщина уже получала соответствующие выплаты в другом государстве, где в тот момент и жила. Также правоохранители установили, что женщина не уведомила ПФР о переезде и получении гражданства за рубежом.

Подчеркивается, что пожилой женщине полагалась пенсия лишь в той стране, где она жила. За 22 года она незаконно получила в РФ свыше 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что дело о мошенничестве в особо крупном размере уже направлено на рассмотрение в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.