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Жителя Барнаула будут судить за мошенничество в особо крупном размере, от которого пострадали 26 человек, пишет прокуратура Алтайского края.

Установлено, что мужчина с ноября 2013 года по октябрь 2015-го предлагал свою помощь гражданам, которые хотели продать свою машину или поменять на другую. В результате автовладельцы заключали с мошенником гражданско-правовые сделки, однако обвиняемый не выполнял свои обязательства.

В итоге 26 человек человек лишились своих автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 10 миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Рубцовский городской суд.