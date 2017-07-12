Фото: Avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье имеет два уровня. Квартира находится в кирпичном доме на улице Пролетарской, располагаясь на пятом и шестом этажах.

Продавец квартиры подчеркивает, что дом, где расположено жилье, является элитным.

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"В зале камин. В доме теплая парковка, консьерж, территория огорожена", — также отмечается в объявлении.

