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Движение автомобилей ограничат на дорогах Алтайского края 11 и 12 июля из-за планового проезда военных колонн. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что во вторник, 11 июня, с 22:25 до 23:50 будет закрыт проезд по дороге "КПП — а/д (Косиха — трасса Р-256) – полевой район (Косиха) — (7 километров)".

В среду, 12 июня, с 4:30 до 8:25 будет ограничен проезд по дороге "КПП в/ч – село Полковниково – трасса "Р-256" — полевой район – (Контошино)", с 9:30 до 14:20 — "Тех позиция ТРБ в/ч (ЗАТО Сибирский) – автодорога "Р-256" — населенный пункт Б. Ключи – КПП в/ч", а с 22:40 до 23:55 — "полевой район (Контошино) – село Контошино — полевой район (Контошино)".

Сотрудники ГИБДД призывают водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.