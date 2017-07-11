Фото: life.ru

Камеры видеонаблюдения сняли мгновения, произошедшие перед убийством в офисе одного из торговых центров на севере Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал ШОТ.

В объектив камеры попали как убийца, так и его жертва. В ролике можно увидеть, как в здание поднимается сам стрелок — экс-командир центра спецназначения ГИБДД Анатолий Соломахин, а некоторое время спустя и его сожительница.

Затем они оба оказываются в кабинете, где между ними произошла ссора. Затем звучат выстрелы и дверь в кабинет открывается из-за падающего тела женщины. Из других офисов начинают выходить люди и звонить правоохранителям.

Напомним, что после совершения убийства полицейский совершил самоубийство.