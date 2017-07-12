Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Подземный пешеходный переход у Нагорного парка в краевой столице сегодня, безусловно, является наиболее ухоженным среди своих "собратьев", благодаря тому, что этот объект входит в туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город".

Внутреннее и наружное благоустройство этого объекта было произведено совсем недавно – работы здесь велись параллельно с созданием новой лестницы, ведущей в Нагорный парк.

В ансамбле туркластера эта подземка берет на себя функцию своеобразного коридора, соединяющего реконструированный мост через Барнаулку на проспекте Социалистическом с Нагорным парком.

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Нельзя не отметить, что подземный переход строился вместе с новым мостом через Обь и в принципе, является составной частью единого комплекса. В эксплуатацию его ввели в середине 90-х годов и, таким образом, этот объект – одна из самых молодых подземок города. Более "юным" в Барнауле является лишь переход на Павловском тракте в районе остановки "Мастерские", сегодняшнее состояние которого, к слову, несравнимо хуже.



