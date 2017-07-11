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Российское правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный во вторник, 11 июля, документ.

Согласно поправкам, определенные категории россиян получат от государства скидку в 10% при покупке нового авто в кредит.

Льготы получат граждане, покупающие машину в первый раз (программа "Первый автомобиль") или имеют два и более ребенка (программа "Семейный автомобиль").

Предполагается, что в 2017 году в рамках программ продадут свыше 58 тысяч машин. Новые условия для вышеупомянутых групп граждан РФ будут действовать на автомобили, купленные в рамках кредитных договоров с 1 июля текущего года.

Кроме этого, правительство ввело дополнительную скидку в размере 12,5% от стоимости новой машины по договорам лизинга для сельхоз производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, добавляет агентство.