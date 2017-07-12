Фото из открытых источников
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечается в среду, 12 июля.
Ни один гражданский самолет не обходится без прекрасных небесных спутниц, которые день за днем выполняют нелегкий труд, преодолевая тысячи километров и меняя часовые пояса.
Портал Amic.ru поздравляет всех бортпроводников с праздником и предлагает своим читателям фотоподборку с прекрасными стюардессами.
Комментарии
Такие прям милахи,хочется с ними летать каждый день,хотя очень боюсь летать!!!