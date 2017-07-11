Фото: vk.com/la-altay

В Алтайском крае продолжают вестись поиски 25-летней жительницы Бийска Марии Сараевой. Во вторник, 11 июля, в группе поискового отряда "Лиза Алерт — Алтайский край" обновилась ориентировка.

Подчеркивается, что местонахождение девушки неизвестно с 21 июня текущего года.

На вид бийчанке 25-30 лет, ее рост составляет 163 сантиметра. Сараева плотного телосложения, с рыжими волосами до плеч и серыми глазами. Пропавшая носит очки.

Девушка была одета в серую футболку и спортивные брюки такого же цвета, а также черные кроссовки.