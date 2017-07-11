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Депутата Государственной Думы Виталия Милонова исключили из Санкт-Петербургской духовной академии из-за прогулов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентария.

Милонов объяснил, что в сентябре 2016 года после выборов ему пришлось переехать в российскую столицу, ставшую фактически его местом проживания. Из-за напряженного графика депутатов в созыве — три недели работы в Думе и неделя работы в округе — возникла ситуация с отчислением. Парламентарий отметил, что учеба в духовной академии — это не уважительный повод для пропуска работы депутата.

По словам Милонова, осенью текущего года он хочет подать документы для поступления в московскую семинарию, чтобы продолжить обучение по месту жительства.