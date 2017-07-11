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Турист из РФ умер во вторник, 11 июля, в Абхазии от ранения, которое он получил в потасовке с грабителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

Уточняется, что инцидент произошел около 13:15 по московскому времени в районе села Ачандара Гудаутского района. Неизвестные с ножом и автоматом напали на группу туристов, которые возвращались с рыбалки, и потребовали денег. Оказавшего сопротивление мужчину грабители ранили, от чего он позже скончался в больнице.

Сейчас место ЧП оцеплено, полицейские ведут поиск преступников, которым удалось сбежать в лес.

"Интерфакс" добавляет, что грабители отобрали у туристов кольца, браслеты и фотоаппараты. Мужчина, который не стал оказывать сопротивление, предложил нападавшим деньги, которые нужно было снять с банковской карты. Нападавшие пошли с ним к банкомату, но турист смог сбежать и вызвать милицию.