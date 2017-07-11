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Немецкий концерн Siemens подал иски против российских компаний, которые причастны к поставкам его турбин в Республику Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Вольфрама Троста.

Отмечается, что ответчиками по иску являются ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), "ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (совместное предприятие Siemens и компании из РФ "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников данные о том, что не менее двух из четырех газотурбинных установок, поставленных для проекта в Тамани, оказались в Крыму. В Siemens подчеркивают, что данное развитие события — это явное нарушение контрактов, которые запрещают клиенту поставлять оборудование в регион.

Поэтому концерн инициировал расследование в отношении ответственных. Также он подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже установленного оборудования в Тамань, куда оно и должно было попасть изначально, добавил Трост.

Другой представитель концерна Филипп Энч сообщил агентству, что у Siemens нет доказательств поставки на полуостров именно его турбин, однако существуют основания так полагать.

По словам Энча, если бы он лично отправился на полуостров, посмотрел турбины и определили их номер, тогда это было бы доказательство принадлежности установок Siemens. "Обстоятельства и то, как все выглядит… У нас есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань", — приводит его слова агентство.

Представитель концерна подчеркнул, что Siemens соблюдает все ограничения по экспорту и не ведет никакой деятельности на полуострове.

Агентство добавляет, что на минувшей неделе агентство Рейтер сообщило о поставке в Крым четырех турбин производства Siemens, несмотря на антироссийские санкции. Концерн сразу же начал проверку, подчеркнув, что не допустит поставок своего оборудования в республику.

Отмечается, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков днем ранее, 10 июля, сообщил, что турбины для Крыма были сделаны в РФ из российских компонентов. В ТПЭ уточнили, что турбины были закуплены на вторичном рынке, а в последующее время модернизированы силами заводов в РФ.