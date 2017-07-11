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Британский школьник случайно убил своего одноклассника сыром

, ИА "Амител"
Подросток подложил товарищу в бутерброд сыр, а погибший страдал тяжёлой формой пищевой аллергии

Фото: Test.georgianews.ge

В Великобритании 13-летний школьник убил одноклассника, попытавшись подшутить над ним. Инцидент произошел в пригороде Лондона 28 июня, пишет Life со ссылкой на издание Metro.

Уточняется ,что погибшему Каранбиру Чиме было также 13 лет. Мальчик был популярным в школе, посещал футбольную секцию и карате. В день ЧП он сидел с одноклассником в столовой, который в один момент подложил сыр в сэндвич школьнику. После обеда подросток почувствовал недомогание, его сразу госпитализировали, однако несколько дней спустя он скончался.

Правоохранители сразу же допросили ребенка, подложившего сыр. Стражи порядка выясняют, была ли "шутка" школьника случайностью на самом деле. Подложившего сыр мальчика отпустили домой, но обязали вновь прийти на допрос в конце текущего месяца.

В школе давать комментарии по поводу инцидента отказались.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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