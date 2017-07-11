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Эстонские пограничники сообщили о трех случаях задержания туристов за селфи на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik. Эстония.

Уточняется, инциденты произошли в минувшие выходные в районе деревни Верхулитса волости Вярска. Пограничники задержали четырех туристов из Финляндии, граждан Нидерландов, а также двоих эстонцев, когда они делали снимки у российских пограничных столбов.

Все случаи произошли по схожей схеме: люди ставили машину в запрещенной зоне и шли к столбу делать "себяшки", а предупреждающие знаки замечали только после приближения пограничников.

В отношении всех задержанных туристов возбудили дела, а также наложили на них штраф.