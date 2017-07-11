Фото: huffpost.com

Неизвестный открыл огонь из оружия по машине на трассе "Ростов-Таганрог". От пулевых ранений скончалась девушка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУ МВД России по региону Наталью Устименко.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 11 июля. Неизвестный произвел несколько выстрелов в машину, в салоне которой находились двое. Предварительно установлено, что от полученных ранений на месте ЧП скончалась девушка, а ее спутника доставили в больницу.

Устименко добавила, что сейчас стражи порядка пытаются установить личность нападавшего.

В СУ СКР по региону агентству сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.