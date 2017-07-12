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Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области проводит проверку после сообщений о якобы раскрытии персональных данных 17 тысяч 752 человек. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу структуры.

В отделении ПФР подчеркнули, что все требования по защите личных данных всегда соблюдаются. В сообщении также сказано, что в случае, о котором ранее сообщили СМИ, передача данным проводилось по регламенту, с соблюдением всех требований по защищенным каналам связи с использованием средств криптозащиты.

Портал отмечает, что ранее web-разработчик Сергей Дерябин в коллективном блоге для IT-специалистов Geektimes рассказал о том ,что одно из управлений ПФР разослало данные с датами рождения, адресами регистрации и СНИЛС более 17,7 тысячи человек.