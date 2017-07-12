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Рособрнадзор проверит объективность качества школьного образования тех российских субъектов, где медаль получил каждый пятый выпускник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления ведомства Евгения Семченко.

В материалах Рособрнадзора, которые были подготовлены к заседанию общественного совета проекта "Модернизация образования", говорилось, что число медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20%, в Адыгее — 17,7%, Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, а в Ростовской области — 14,7%. При этом среднее число медалистов в региона по стране не превышает 10%. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель держится на уровне в 8,9% и 7,1% соответственно

Семченко напомнил, что в советской школе было очень мало медалистов. "Таких людей было раз два и обчелся", — подчеркнул он, отметив редкость золотых медалей, которые заработаны тяжким трудом.

Напомним, в конце июня общественный резонанс вызвала ситуация в Адыгее, когда выпускница на церемонии вручения медалей заявила со сцены, что ее одноклассница стала медалисткой лишь потому, что ее мать — руководитель районного управления образования.

По итогам проверки, которую провела в школе спецкомиссия Минобрнауки региона по распоряжению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова, главу управления образования Тахтамукайского района Светлану Паранук уволили с должности, а ее дочь добровольно сдала медаль.