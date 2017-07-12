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Машину на трассе "Ростов-Таганрог" расстрелял сотрудник ГУ МВД России по Ростовской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 11 июля. От полученных ранений женщина скончалась на месте ЧП, а мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Также издание отмечает, что в атакованной машине находились бывшие тесть и теща стрелка.

Подчеркивается, что мужчина был объявлен в розыск с пометкой "вооружен и крайне опасен". Сейчас в МВД изданию сообщили о задержании преступника. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

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Подчеркивается, что правоохранительные органы пока не подтверждают данные о том, что задержанный является полицейским.